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Box: Steeleville 44, Red Bud 29
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Box: Steeleville 44, Red Bud 29

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1234Final
Red Bud3713629
Steeleville15916444
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Red Bud3-23-2236/47175/35
Steeleville2-02-0111/2270/14
Red BudPtsFG3FGFTFL
Austin Grohman (#12, 6-1, G, Sr.)63001
Devin Hall (#1, 5-10, F, So.)6202-43
Easton Lucht (#4, 6-2, F, Jr.)5201-21
Noah Gantner (#21, 5-9, G, So.)5201-10
Parker Van Dorn (#32, 6-3, F, Sr.)42002
Logan Cathell (#3, 5-10, G, Jr.)30102
SteelevillePtsFG3FGFTFL
Lane Lazenby (#2, Jr.)18522-20
Zach Mevert (#24, Jr.)105002
Carter Wasson (#23, So.)93103
Reid Harriss (#42, So.)51105
Rees2002-20
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