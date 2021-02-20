Box: Steeleville 44, Red Bud 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Red Bud
|3
|7
|13
|6
|29
|Steeleville
|15
|9
|16
|4
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Red Bud
|3-2
|3-2
|236/47
|175/35
|Steeleville
|2-0
|2-0
|111/22
|70/14
|Red Bud
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Austin Grohman (#12, 6-1, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|1
|Devin Hall (#1, 5-10, F, So.)
|6
|2
|0
|2-4
|3
|Easton Lucht (#4, 6-2, F, Jr.)
|5
|2
|0
|1-2
|1
|Noah Gantner (#21, 5-9, G, So.)
|5
|2
|0
|1-1
|0
|Parker Van Dorn (#32, 6-3, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Logan Cathell (#3, 5-10, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2