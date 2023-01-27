Box: Steeleville 56, New Athens 54

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|10
|16
|13
|17
|56
|New Athens
|22
|5
|15
|12
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|11-11
|6-0
|1065/48
|1095/50
|New Athens
|11-11
|4-3
|1181/54
|1124/51
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|Steeleville
|Individual stats Have not been reported.
|New Athens
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gannon Birkner (#33, Sr.)
|26
|11
|0
|4-7
|3
|Ethan Range (#30, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Isaiah Lintker (So.)
|9
|0
|3
|0
|4
|Owen Tolson (#23, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|4
|Andrew Wynn (#3, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|2
|Jack Alfeldt (#20, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0