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Box: Steeleville 56, New Athens 54

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1234Final
Steeleville1016131756
New Athens225151254
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville11-116-01065/481095/50
New Athens11-114-31181/541124/51

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Steeleville
Individual stats Have not been reported.
New AthensPtsFG3FGFTFL
Gannon Birkner (#33, Sr.)261104-73
Ethan Range (#30, Jr.)111301
Isaiah Lintker (So.)90304
Owen Tolson (#23, Jr.)4200-14
Andrew Wynn (#3, Sr.)2100-12
Jack Alfeldt (#20, Jr.)2002-20
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