Box: Steeleville 65, New Athens 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|New Athens
|16
|10
|3
|20
|49
|Steeleville
|15
|19
|16
|15
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|New Athens
|4-3
|1-1
|380/54
|363/52
|Steeleville
|2-3
|1-0
|262/37
|279/40
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|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gannon Birkner (#33, Sr.)
|25
|10
|0
|5-10
|4
|Isaiah Lintker (So.)
|9
|0
|3
|0
|3
|Andrew Wynn (#3, Sr.)
|5
|0
|1
|2-4
|4
|Owen Tolson (#23, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Luis Mazariego (#1, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Jack Alfeldt (#20, Jr.)
|2
|0
|0
|2-4
|3
|Ethan Range (#30, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|3
|New Athens
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