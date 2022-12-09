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Box: Steeleville 65, New Athens 49

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1234Final
New Athens161032049
Steeleville1519161565
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
New Athens4-31-1380/54363/52
Steeleville2-31-0262/37279/40

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New AthensPtsFG3FGFTFL
Gannon Birkner (#33, Sr.)251005-104
Isaiah Lintker (So.)90303
Andrew Wynn (#3, Sr.)5012-44
Owen Tolson (#23, Jr.)42003
Luis Mazariego (#1, Sr.)2002-22
Jack Alfeldt (#20, Jr.)2002-43
Ethan Range (#30, Jr.)21003
New Athens
Individual stats Have not been reported.
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