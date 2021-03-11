Box: Steeleville 67, Carlyle 55

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|12
|12
|12
|19
|55
|Steeleville
|14
|13
|18
|22
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|3-10
|2-5
|602/46
|743/57
|Steeleville
|12-0
|10-0
|352/27
|428/33
|Carlyle
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Hayden Hoffmann (#3, 6-0, G, Jr.)
|22
|7
|2
|2-2
|3
|Quinten Jones (#22, 6-4, F, Sr.)
|12
|4
|0
|4-4
|5
|Jayden McIntosh (#1, 5-9, G, Jr.)
|10
|3
|0
|4-4
|5
|Keegan Kampwerth (#10, 6-0, F, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Carsen Beer (#30, 6-5, C, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|5
|Drew Smith (#21, 5-11, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1