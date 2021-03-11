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Box: Steeleville 67, Carlyle 55
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Box: Steeleville 67, Carlyle 55

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1234Final
Carlyle1212121955
Steeleville1413182267
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle3-102-5602/46743/57
Steeleville12-010-0352/27428/33
CarlylePtsFG3FGFTFL
Hayden Hoffmann (#3, 6-0, G, Jr.)22722-23
Quinten Jones (#22, 6-4, F, Sr.)12404-45
Jayden McIntosh (#1, 5-9, G, Jr.)10304-45
Keegan Kampwerth (#10, 6-0, F, Sr.)42004
Carsen Beer (#30, 6-5, C, Jr.)42005
Drew Smith (#21, 5-11, F, Sr.)30101
Carlyle
Individual stats Have not been reported.
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