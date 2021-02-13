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Box: Steeleville 67, Lebanon, Illinois 41
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Box: Steeleville 67, Lebanon, Illinois 41

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1234Final
Steeleville625181867
Lebanon, Illinois101191141
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Steeleville1-01-067/6741/41
Lebanon, Illinois0-20-285/85136/136
Steeleville
Individual stats Have not been reported.
Lebanon, IllinoisPtsFG3FGFTFL
Chase White (#2, G, Sr.)123-52-70-12
Ahman Terrell (#21, F, Sr.)84-80-103
Andrew Schulte (#34, C, Sr.)51-21-204
Isaiah Cunningham (#3, G, Sr.)51-11-202
Joshua Fairlie (#10, G, Sr.)40-11-41-21
Jordan McGee (#11, F, Jr.)42-20-20-20
Derrick Johnson (G, Jr.)30-11-101
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