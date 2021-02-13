Box: Steeleville 67, Lebanon, Illinois 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Steeleville
|6
|25
|18
|18
|67
|Lebanon, Illinois
|10
|11
|9
|11
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Steeleville
|1-0
|1-0
|67/67
|41/41
|Lebanon, Illinois
|0-2
|0-2
|85/85
|136/136
|Steeleville
|Individual stats Have not been reported.
|Lebanon, Illinois
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Chase White (#2, G, Sr.)
|12
|3-5
|2-7
|0-1
|2
|Ahman Terrell (#21, F, Sr.)
|8
|4-8
|0-1
|0
|3
|Andrew Schulte (#34, C, Sr.)
|5
|1-2
|1-2
|0
|4
|Isaiah Cunningham (#3, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-2
|0
|2
|Joshua Fairlie (#10, G, Sr.)
|4
|0-1
|1-4
|1-2
|1
|Jordan McGee (#11, F, Jr.)
|4
|2-2
|0-2
|0-2
|0
|Derrick Johnson (G, Jr.)
|3
|0-1
|1-1
|0
|1