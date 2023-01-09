Box: Sullivan 49, DuBourg 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|DuBourg
|0
|0
|0
|0
|40
|Sullivan
|0
|0
|0
|0
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|DuBourg
|1-10
|0-2
|443/40
|661/60
|Sullivan
|8-4
|0-0
|530/48
|516/47
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|DuBourg
|Individual stats Have not been reported.
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)
|18
|2-3
|3-7
|5-6
|3
|Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)
|14
|6-8
|0
|2-5
|4
|Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)
|10
|3-7
|0
|4-8
|2
|Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)
|4
|0
|1-3
|1-2
|2
|Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)
|3
|0
|1-1
|0-2
|1