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Box: Sullivan 49, DuBourg 40

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1234Final
DuBourg000040
Sullivan000049
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
DuBourg1-100-2443/40661/60
Sullivan8-40-0530/48516/47

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DuBourg
Individual stats Have not been reported.
SullivanPtsFG3FGFTFL
Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)182-33-75-63
Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)146-802-54
Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)103-704-82
Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)401-31-22
Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)301-10-21
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