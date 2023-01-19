Box: Sullivan 55, Salem 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Sullivan
|0
|0
|0
|0
|55
|Salem
|0
|0
|0
|0
|33
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sullivan
|11-5
|0-0
|723/45
|674/42
|Salem
|0-5
|0-0
|228/14
|305/19
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|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)
|21
|9-13
|0
|3-6
|2
|Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)
|10
|1-3
|2-5
|2-2
|3
|Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)
|10
|4-7
|0
|2-4
|2
|Drake Gawer (#12, 6-6, F, So.)
|5
|1-1
|1-5
|0-2
|1
|Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)
|5
|1-1
|1-5
|0
|0
|Cambrian Koch (#15, 6-1, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Cooper Donner (#33, 6-3, F, So.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Sullivan
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