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Box: Sullivan 55, Salem 33

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1234Final
Sullivan000055
Salem000033
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sullivan11-50-0723/45674/42
Salem0-50-0228/14305/19

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SullivanPtsFG3FGFTFL
Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)219-1303-62
Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)101-32-52-23
Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)104-702-42
Drake Gawer (#12, 6-6, F, So.)51-11-50-21
Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)51-11-500
Cambrian Koch (#15, 6-1, G, Jr.)21-1000
Cooper Donner (#33, 6-3, F, So.)21-1000
Sullivan
Individual stats Have not been reported.
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