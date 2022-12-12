Box: Sullivan 58, Belle 29

|1
|2
|3
|4
|Final
|Belle
|0
|0
|0
|0
|29
|Sullivan
|0
|0
|0
|0
|58
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Belle
|1-1
|0-0
|84/42
|92/46
|Sullivan
|4-2
|0-0
|272/136
|275/138
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|Belle
|Individual stats Have not been reported.
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)
|14
|2-3
|3-4
|1-1
|0
|Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)
|11
|3-3
|1-7
|2-2
|3
|Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)
|11
|4-9
|0
|3-6
|0
|Drake Gawer (#12, 6-6, F, So.)
|9
|0-1
|3-7
|0
|2
|Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)
|3
|0
|1-3
|0
|2
|Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|5
|Matthew Mallory (#1, 6-1, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Cambrian Koch (#15, 6-1, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Ian Tutterow (#21, 6-5, C, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Max Avery (#24, 6-0, F, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0