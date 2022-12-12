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Box: Sullivan 58, Belle 29

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1234Final
Belle000029
Sullivan000058
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Belle1-10-084/4292/46
Sullivan4-20-0272/136275/138

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Belle
Individual stats Have not been reported.
SullivanPtsFG3FGFTFL
Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)142-33-41-10
Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)113-31-72-23
Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)114-903-60
Drake Gawer (#12, 6-6, F, So.)90-13-702
Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)301-302
Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)21-3005
Matthew Mallory (#1, 6-1, G, Jr.)21-1000
Cambrian Koch (#15, 6-1, G, Jr.)21-1000
Ian Tutterow (#21, 6-5, C, Jr.)2002-20
Max Avery (#24, 6-0, F, Jr.)2002-20
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