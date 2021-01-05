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Box: Sullivan 59, Seckman 44
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Box: Sullivan 59, Seckman 44

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1234Final
Sullivan1613151559
Seckman137101444
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sullivan1-30-0200/50198/50
Seckman5-31-0513/128473/118
SullivanPtsFG3FGFTFL
Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Sr.)215-53-82-20
JD McReynolds (#21, 6-3, F, Sr.)157-801-21
Owen Farrell (6-1, G, Sr.)132-42-63-53
Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Sr.)51-30-13-41
Kyle Lewis (#11, 5-10, G, Jr.)21-30-10-20
Luke Todd (#30, 5-11, G, Jr.)2002-20
Blaine Sappington (#24, 6-2, F, Jr.)10-401-21
Sullivan
Individual stats Have not been reported.
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