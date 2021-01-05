Box: Sullivan 59, Seckman 44

|1
|2
|3
|4
|Final
|Sullivan
|16
|13
|15
|15
|59
|Seckman
|13
|7
|10
|14
|44
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sullivan
|1-3
|0-0
|200/50
|198/50
|Seckman
|5-3
|1-0
|513/128
|473/118
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Sr.)
|21
|5-5
|3-8
|2-2
|0
|JD McReynolds (#21, 6-3, F, Sr.)
|15
|7-8
|0
|1-2
|1
|Owen Farrell (6-1, G, Sr.)
|13
|2-4
|2-6
|3-5
|3
|Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Sr.)
|5
|1-3
|0-1
|3-4
|1
|Kyle Lewis (#11, 5-10, G, Jr.)
|2
|1-3
|0-1
|0-2
|0
|Luke Todd (#30, 5-11, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Blaine Sappington (#24, 6-2, F, Jr.)
|1
|0-4
|0
|1-2
|1