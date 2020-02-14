Box: Sullivan 67, Union 39

|1
|2
|3
|4
|Final
|Sullivan
|13
|22
|17
|15
|67
|Union
|14
|8
|10
|7
|39
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sullivan
|12-9
|3-1
|1083/52
|1052/50
|Union
|4-16
|0-5
|873/42
|1100/52
|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Owen Farrell (6-1, G, Jr.)
|17
|3
|2
|5-8
|0
|Josh Wiese (#12, 6-1, G, Sr.)
|15
|0
|5
|0
|1
|Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Jr.)
|13
|1
|3
|2-2
|0
|Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|2
|Kolton Keen (#33, 6-3, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Kyle Lewis (#23, 5-8, G, So.)
|4
|0
|0
|4-4
|0
|Luke Todd (#30)
|3
|0
|1
|0
|0
|Dallas Blankenship (#5, 6-2, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Austin Orick (#15, 5-7, G, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0
|Sullivan
|Individual stats Have not been reported.