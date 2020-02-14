Box: Sullivan 67, Union 39
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Box: Sullivan 67, Union 39

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A sweetheart of a deal! $3/3 months
1234Final
Sullivan1322171567
Union14810739
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sullivan12-93-11083/521052/50
Union4-160-5873/421100/52
SullivanPtsFG3FGFTFL
Owen Farrell (6-1, G, Jr.)17325-80
Josh Wiese (#12, 6-1, G, Sr.)150501
Dillon Farrell (#1, 6-0, G, Jr.)13132-20
Jordan Woodcock (#2, 6-0, G, Jr.)60202
Kolton Keen (#33, 6-3, F, Sr.)63000
Kyle Lewis (#23, 5-8, G, So.)4004-40
Luke Todd (#30)30100
Dallas Blankenship (#5, 6-2, F, Sr.)2002-20
Austin Orick (#15, 5-7, G, Sr.)1001-20
Sullivan
Individual stats Have not been reported.
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