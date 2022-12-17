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Box: Taylor Ridge Rockridge 59, Columbia 53

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1234Final
Columbia1311111853
Taylor Ridge Rockridge1110122659
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Columbia8-22-0606/61423/42
Taylor Ridge Rockridge1-00-059/653/5

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ColumbiaPtsFG3FGFTFL
Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)204-74-502
Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)173-83-42-52
Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)92-31-22-22
Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)51-31-303
Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)20-30-12-22
Taylor Ridge RockridgePtsFG3FGFTFL
Jase Whiteman (#4)22442-23
Landon Bull (#34)21609-103
Caleb Cunico (#3)90301
Carson Klemme (#24)5012-23
Landon Wheatley (#21)21001
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