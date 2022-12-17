Box: Taylor Ridge Rockridge 59, Columbia 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Columbia
|13
|11
|11
|18
|53
|Taylor Ridge Rockridge
|11
|10
|12
|26
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Columbia
|8-2
|2-0
|606/61
|423/42
|Taylor Ridge Rockridge
|1-0
|0-0
|59/6
|53/5
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|Columbia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Dylan Murphy (#24, 6-7, F, Sr.)
|20
|4-7
|4-5
|0
|2
|Jack Steckler (#14, 6-1, G, Sr.)
|17
|3-8
|3-4
|2-5
|2
|Brody Landgraf (#34, 6-5, F, Fr.)
|9
|2-3
|1-2
|2-2
|2
|Brady Hemminghaus (#42, 6-4, F, So.)
|5
|1-3
|1-3
|0
|3
|Sam Donald (#32, 6-8, G, So.)
|2
|0-3
|0-1
|2-2
|2
|Taylor Ridge Rockridge
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jase Whiteman (#4)
|22
|4
|4
|2-2
|3
|Landon Bull (#34)
|21
|6
|0
|9-10
|3
|Caleb Cunico (#3)
|9
|0
|3
|0
|1
|Carson Klemme (#24)
|5
|0
|1
|2-2
|3
|Landon Wheatley (#21)
|2
|1
|0
|0
|1