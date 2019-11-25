|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|17
|8
|15
|14
|54
|Civic Memorial
|8
|17
|15
|8
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|1-0
|0-0
|54/54
|48/48
|Civic Memorial
|0-1
|0-0
|48/48
|54/54
|Taylorville
|Individual stats Have not been reported.
|Civic Memorial
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Alex Reams (#13, 6-3, F, Sr.)
|16
|5-7
|2-3
|0
|3
|Noah Turbyfill (#5, 5-11, PG, Sr.)
|9
|1-1
|2-2
|1-3
|4
|Grant Lane (#21, 6-6, G, Sr.)
|9
|2-2
|0-2
|5-6
|2
|Travis Hilligoss (#23, 6-4, SG, Sr.)
|8
|2-3
|1-3
|1-1
|2
|Trey Hall (#1, 6-0, PG, So.)
|6
|2-2
|0
|2-3
|4