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1234Final
Taylorville178151454
Civic Memorial81715848
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Taylorville1-00-054/5448/48
Civic Memorial0-10-048/4854/54
Taylorville
Individual stats Have not been reported.
Civic MemorialPtsFG3FGFTFL
Alex Reams (#13, 6-3, F, Sr.)165-72-303
Noah Turbyfill (#5, 5-11, PG, Sr.)91-12-21-34
Grant Lane (#21, 6-6, G, Sr.)92-20-25-62
Travis Hilligoss (#23, 6-4, SG, Sr.)82-31-31-12
Trey Hall (#1, 6-0, PG, So.)62-202-34

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