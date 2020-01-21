Box: Taylorville 69, Litchfield 41
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Box: Taylorville 69, Litchfield 41

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1234Final
Taylorville2913161169
Litchfield21222541
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Taylorville4-30-0441/63434/62
Litchfield8-111-2847/121893/128
TaylorvillePtsFG3FGFTFL
Jace Bergschneider (#25, Sr.)19803-43
Tyler Heimsness (#24, Sr.)18522-24
S. Czajkowski (#3)9303-42
Kamren Heimshess (#22, So.)60201
Wyatt Shirley (#30, Jr.)6300-11
Bryce Friedrich (#35)4200-20
Rhayden Gideon (Sr.)42003
Levi Clayton (#21, Jr.)30102
LitchfieldPtsFG3FGFTFL
Brady Bishop (#1)15141-20
John Corso (#42)14315-71
Blaine Stewart (#11)51101
Blake McGill (#22)3003-40
Austin Niehaus (#45)21003
Cameron Crow (#10)21001
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