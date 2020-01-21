Box: Taylorville 69, Litchfield 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|29
|13
|16
|11
|69
|Litchfield
|2
|12
|22
|5
|41
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|4-3
|0-0
|441/63
|434/62
|Litchfield
|8-11
|1-2
|847/121
|893/128
|Taylorville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jace Bergschneider (#25, Sr.)
|19
|8
|0
|3-4
|3
|Tyler Heimsness (#24, Sr.)
|18
|5
|2
|2-2
|4
|S. Czajkowski (#3)
|9
|3
|0
|3-4
|2
|Kamren Heimshess (#22, So.)
|6
|0
|2
|0
|1
|Wyatt Shirley (#30, Jr.)
|6
|3
|0
|0-1
|1
|Bryce Friedrich (#35)
|4
|2
|0
|0-2
|0
|Rhayden Gideon (Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Levi Clayton (#21, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Litchfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Brady Bishop (#1)
|15
|1
|4
|1-2
|0
|John Corso (#42)
|14
|3
|1
|5-7
|1
|Blaine Stewart (#11)
|5
|1
|1
|0
|1
|Blake McGill (#22)
|3
|0
|0
|3-4
|0
|Austin Niehaus (#45)
|2
|1
|0
|0
|3
|Cameron Crow (#10)
|2
|1
|0
|0
|1