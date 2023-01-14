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Box: Triad 62, Pana 25

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1234Final
Pana785525
Triad1624121062
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Pana7-92-1863/54871/54
Triad15-55-11021/64769/48

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PanaPtsFG3FGFTFL
Devon Peebles (#23, Sr.)10213-41
Max Lynch (#11, Sr.)42004
Ace Armstrong (#20, Sr.)30101
Ethan Hicks (#24)30100
Wyatt Kile (#25)21000
Hayden Blackwell (#33)21000
Matthew McFarland (#15)1001-21
TriadPtsFG3FGFTFL
AJ Mills (#32, 6-2, Sr.)15232-22
Aydin Hitt (#11, 5-10, Sr.)132300
McGrady Noyes (#13, 6-5, Sr.)84002
Tyler Thompson (#34, 6-4, Fr.)81202
Owen Droy (#14, 6-2, Jr.)7301-11
Jake Stewart (#2, 6-5, Sr.)72102
Drew Winslow (#1, 6-5, So.)42000
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