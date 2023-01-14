Box: Triad 62, Pana 25

|1
|2
|3
|4
|Final
|Pana
|7
|8
|5
|5
|25
|Triad
|16
|24
|12
|10
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Pana
|7-9
|2-1
|863/54
|871/54
|Triad
|15-5
|5-1
|1021/64
|769/48
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|Pana
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Devon Peebles (#23, Sr.)
|10
|2
|1
|3-4
|1
|Max Lynch (#11, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Ace Armstrong (#20, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Ethan Hicks (#24)
|3
|0
|1
|0
|0
|Wyatt Kile (#25)
|2
|1
|0
|0
|0
|Hayden Blackwell (#33)
|2
|1
|0
|0
|0
|Matthew McFarland (#15)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|AJ Mills (#32, 6-2, Sr.)
|15
|2
|3
|2-2
|2
|Aydin Hitt (#11, 5-10, Sr.)
|13
|2
|3
|0
|0
|McGrady Noyes (#13, 6-5, Sr.)
|8
|4
|0
|0
|2
|Tyler Thompson (#34, 6-4, Fr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Owen Droy (#14, 6-2, Jr.)
|7
|3
|0
|1-1
|1
|Jake Stewart (#2, 6-5, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|2
|Drew Winslow (#1, 6-5, So.)
|4
|2
|0
|0
|0