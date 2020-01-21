Box: Triad 66, Greenville 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Greenville
|12
|11
|20
|8
|51
|Triad
|19
|18
|19
|10
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Greenville
|5-13
|2-1
|758/42
|890/49
|Triad
|14-5
|4-0
|1096/61
|979/54
|Greenville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)
|15
|0
|5
|0
|0
|Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)
|14
|3
|2
|2-3
|1
|Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)
|10
|3
|1
|1-2
|0
|Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)
|6
|3
|0
|0-1
|4
|Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)
|4
|1
|0
|2-2
|4
|Ryan Heath (#24, 5-10, G, Jr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|24
|5
|4
|2-2
|4
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|11
|4
|1
|0
|2
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|9
|0
|3
|0
|0
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|7
|2
|0
|3-4
|1
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0