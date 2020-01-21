Box: Triad 66, Greenville 51
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Box: Triad 66, Greenville 51

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1234Final
Greenville121120851
Triad1918191066
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Greenville5-132-1758/42890/49
Triad14-54-01096/61979/54
GreenvillePtsFG3FGFTFL
Fletcher Manhart (#3, 5-8, G, Jr.)150500
Desmond Gardner (#32, 5-10, G, Jr.)14322-31
Jack Schaufelberger (#34, 5-9, G, So.)10311-20
Gabe Lager (#50, 6-2, F, Jr.)6300-14
Peyton McCullough (#20, 5-10, G, So.)4102-24
Ryan Heath (#24, 5-10, G, Jr.)2002-20
TriadPtsFG3FGFTFL
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)24542-24
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)114102
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)90300
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)7203-41
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)7112-21
Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)42001
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)42000
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