Box: Triad 65, Jerseyville 50
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Box: Triad 65, Jerseyville 50

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1234Final
Jerseyville151161850
Triad2017121665
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville9-62-1824/55769/51
Triad12-44-0915/61827/55
Jerseyville
Individual stats Have not been reported.
TriadPtsFG3FGFTFL
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)306-123-79-90
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)141-14-1000
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)81-42-300
Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)42-300-20
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)41-10-12-20
Hunter Nelson (#11, 6-2, Sr.)2002-20
Wally Good (#21, 6-5, Jr.)21-200-30
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)10-201-40
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