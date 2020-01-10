Box: Triad 65, Jerseyville 50

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|15
|11
|6
|18
|50
|Triad
|20
|17
|12
|16
|65
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|9-6
|2-1
|824/55
|769/51
|Triad
|12-4
|4-0
|915/61
|827/55
|Jerseyville
|Individual stats Have not been reported.
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|30
|6-12
|3-7
|9-9
|0
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|14
|1-1
|4-10
|0
|0
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|8
|1-4
|2-3
|0
|0
|Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)
|4
|2-3
|0
|0-2
|0
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|4
|1-1
|0-1
|2-2
|0
|Hunter Nelson (#11, 6-2, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0
|Wally Good (#21, 6-5, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0-3
|0
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|1
|0-2
|0
|1-4
|0