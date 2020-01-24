Box: Triad 56, Nokomis 41
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Box: Triad 56, Nokomis 41

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1234Final
Nokomis117121141
Triad1213181356
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Nokomis10-72-1878/52668/39
Triad15-54-01152/681020/60
NokomisPtsFG3FGFTFL
Carter Sabol (#35, Sr.)16506-80
Alex Tosetti (#24, Sr.)93102
Jake Johnson (#44)5201-33
Evan Herpstreith (#10, Jr.)51102
L. Engelman (#12)21000
Elijah Aumann (#32)21000
Seth Johnson (#14)21001
TriadPtsFG3FGFTFL
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)22442-22
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)111300
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)7210-23
Wally Good (#21, 6-5, Jr.)42001
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)42003
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)42000
Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)21000
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)21001
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