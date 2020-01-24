Box: Triad 56, Nokomis 41

|1
|2
|3
|4
|Final
|Nokomis
|11
|7
|12
|11
|41
|Triad
|12
|13
|18
|13
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Nokomis
|10-7
|2-1
|878/52
|668/39
|Triad
|15-5
|4-0
|1152/68
|1020/60
|Nokomis
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carter Sabol (#35, Sr.)
|16
|5
|0
|6-8
|0
|Alex Tosetti (#24, Sr.)
|9
|3
|1
|0
|2
|Jake Johnson (#44)
|5
|2
|0
|1-3
|3
|Evan Herpstreith (#10, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|L. Engelman (#12)
|2
|1
|0
|0
|0
|Elijah Aumann (#32)
|2
|1
|0
|0
|0
|Seth Johnson (#14)
|2
|1
|0
|0
|1
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|22
|4
|4
|2-2
|2
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|0
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|7
|2
|1
|0-2
|3
|Wally Good (#21, 6-5, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1