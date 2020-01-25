Box: Triad 81, Taylorville 59
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Box: Triad 81, Taylorville 59

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1234Final
Taylorville191716759
Triad1918202481
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Taylorville5-40-0570/63572/64
Triad16-54-01233/1371079/120
TaylorvillePtsFG3FGFTFL
Jace Bergschneider (#25, Sr.)25634-63
S. Czajkowski (#3)8211-25
Rhayden Gideon (Sr.)81201
Tyler Heimsness (#24, Sr.)72105
Bryce Friedrich (#35)6104-44
Wyatt Shirley (#30, Jr.)5103-41
TriadPtsFG3FGFTFL
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)40873-30
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)17507-73
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)7112-21
Wally Good (#21, 6-5, Jr.)5201-43
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)5012-20
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)5201-13
Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)2100-10
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