Box: Triad 81, Taylorville 59

|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|19
|17
|16
|7
|59
|Triad
|19
|18
|20
|24
|81
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|5-4
|0-0
|570/63
|572/64
|Triad
|16-5
|4-0
|1233/137
|1079/120
|Taylorville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jace Bergschneider (#25, Sr.)
|25
|6
|3
|4-6
|3
|S. Czajkowski (#3)
|8
|2
|1
|1-2
|5
|Rhayden Gideon (Sr.)
|8
|1
|2
|0
|1
|Tyler Heimsness (#24, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|5
|Bryce Friedrich (#35)
|6
|1
|0
|4-4
|4
|Wyatt Shirley (#30, Jr.)
|5
|1
|0
|3-4
|1
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|40
|8
|7
|3-3
|0
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|17
|5
|0
|7-7
|3
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|7
|1
|1
|2-2
|1
|Wally Good (#21, 6-5, Jr.)
|5
|2
|0
|1-4
|3
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|5
|0
|1
|2-2
|0
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|5
|2
|0
|1-1
|3
|Anthony Larue (#45, 6-5, Sr.)
|2
|1
|0
|0-1
|0