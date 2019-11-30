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1234Final
Taylorville216263074
Triad1327221779
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Taylorville2-20-0228/57245/61
Triad3-10-0236/59223/56
Taylorville
Individual stats Have not been reported.
TriadPtsFG3FGFTFL
Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)237-90-19-123
Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)174-101-16-73
Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)1204-600
Wally Good (#21, 6-5, Jr.)83-502-33
Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)72-30-13-31
Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)61-11-11-21
Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)41-202-22
Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)20-50-12-22

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