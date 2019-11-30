|1
|2
|3
|4
|Final
|Taylorville
|2
|16
|26
|30
|74
|Triad
|13
|27
|22
|17
|79
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Taylorville
|2-2
|0-0
|228/57
|245/61
|Triad
|3-1
|0-0
|236/59
|223/56
|Taylorville
|Individual stats Have not been reported.
|Triad
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nate Winslow (#1, 6-4, Sr.)
|23
|7-9
|0-1
|9-12
|3
|Luke Cox (#4, 6-3, G, Sr.)
|17
|4-10
|1-1
|6-7
|3
|Kile Crook (#3, 5-11, Jr.)
|12
|0
|4-6
|0
|0
|Wally Good (#21, 6-5, Jr.)
|8
|3-5
|0
|2-3
|3
|Michael Tentis (#13, 6-3, Sr.)
|7
|2-3
|0-1
|3-3
|1
|Jarod Willis (#10, 5-10, Sr.)
|6
|1-1
|1-1
|1-2
|1
|Carson Milligan (#2, 5-10, Sr.)
|4
|1-2
|0
|2-2
|2
|Sam Yager (#30, 5-10, Jr.)
|2
|0-5
|0-1
|2-2
|2