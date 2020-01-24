Box: Trinity 60, Belleville East 53
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Box: Trinity 60, Belleville East 53

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1234Final
Trinity2012101860
Belleville East1212181853
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Trinity12-32-1939/63839/56
Belleville East12-72-41123/75877/58
TrinityPtsFG3FGFTFL
Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)2510-1205-70
Terrell Rush (#23, 6-1, G, Sr.)122-52-62-21
Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)70-52-51-33
Sabrian Cox (#15, 6-2, G, So.)62-402-73
Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)51-11-100
Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)301-102
Zach Patterson (6-0, G, Sr.)200-12-22
Trinity
Individual stats Have not been reported.
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