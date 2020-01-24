Box: Trinity 60, Belleville East 53

|1
|2
|3
|4
|Final
|Trinity
|20
|12
|10
|18
|60
|Belleville East
|12
|12
|18
|18
|53
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Trinity
|12-3
|2-1
|939/63
|839/56
|Belleville East
|12-7
|2-4
|1123/75
|877/58
|Trinity
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)
|25
|10-12
|0
|5-7
|0
|Terrell Rush (#23, 6-1, G, Sr.)
|12
|2-5
|2-6
|2-2
|1
|Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)
|7
|0-5
|2-5
|1-3
|3
|Sabrian Cox (#15, 6-2, G, So.)
|6
|2-4
|0
|2-7
|3
|Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)
|5
|1-1
|1-1
|0
|0
|Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|2
|Zach Patterson (6-0, G, Sr.)
|2
|0
|0-1
|2-2
|2
|Trinity
|Individual stats Have not been reported.