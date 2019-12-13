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1234Final
Duchesne124101541
Trinity1715211871
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Duchesne1-40-1220/44286/57
Trinity4-11-0315/63299/60
Duchesne
Individual stats Have not been reported.
TrinityPtsFG3FGFTFL
Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)203-44-52-20
Jeremiah Jones (#10, 6-5, F, Sr.)157-1001-45
Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)113-71-22-21
Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)105-70-101
Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)62-402-22
Floyd Lyles-Tannan (#30, 6-5, F, Sr.)31-301-24
Sabrian Cox (#15, 6-2, G, So.)21-30-10-21
Jordan Fulton (#5, 6-3, G, Jr.)21-1000
Will Johnson (#1, 5-11, G, Jr.)21-1000

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