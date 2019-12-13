|1
|2
|3
|4
|Final
|Duchesne
|12
|4
|10
|15
|41
|Trinity
|17
|15
|21
|18
|71
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Duchesne
|1-4
|0-1
|220/44
|286/57
|Trinity
|4-1
|1-0
|315/63
|299/60
|Duchesne
|Individual stats Have not been reported.
|Trinity
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Rashad Weekly (#20, 6-0, PG, Sr.)
|20
|3-4
|4-5
|2-2
|0
|Jeremiah Jones (#10, 6-5, F, Sr.)
|15
|7-10
|0
|1-4
|5
|Josh Luster (#4, 6-3, G, Sr.)
|11
|3-7
|1-2
|2-2
|1
|Ryan Kalkbrenner (#11, 7-0, F/C, Sr.)
|10
|5-7
|0-1
|0
|1
|Aaron Brady (#3, 6-0, G, Jr.)
|6
|2-4
|0
|2-2
|2
|Floyd Lyles-Tannan (#30, 6-5, F, Sr.)
|3
|1-3
|0
|1-2
|4
|Sabrian Cox (#15, 6-2, G, So.)
|2
|1-3
|0-1
|0-2
|1
|Jordan Fulton (#5, 6-3, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0
|Will Johnson (#1, 5-11, G, Jr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0