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Box: University City 57, Oakville 50

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1234Final
Oakville151412950
University City181318857
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Oakville12-83-11069/531025/51
University City11-83-01028/51997/50

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OakvillePtsFG3FGFTFL
Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)187-121-51-10
Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)125-110-12-20
Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)111-13-600
Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)63-7000
Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)301-500
University CityPtsFG3FGFTFL
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)211001-10
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)19516-70
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)63000
Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)42000
Arvell Sherman (#20, 6-1, G, So.)30100
Miyel Taylor21000
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)2002-20
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