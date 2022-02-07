Box: University City 57, Oakville 50

|1
|2
|3
|4
|Final
|Oakville
|15
|14
|12
|9
|50
|University City
|18
|13
|18
|8
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Oakville
|12-8
|3-1
|1069/53
|1025/51
|University City
|11-8
|3-0
|1028/51
|997/50
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|Oakville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Hastings (#24, 6-5, F, Sr.)
|18
|7-12
|1-5
|1-1
|0
|Jack Zarr (#2, 6-6, F, Sr.)
|12
|5-11
|0-1
|2-2
|0
|Colby Noblitt (#1, 6-2, G, Jr.)
|11
|1-1
|3-6
|0
|0
|Tommy Hennessy (#10, 6-0, G, Jr.)
|6
|3-7
|0
|0
|0
|Brendan Murphy (#13, 6-3, G, Sr.)
|3
|0
|1-5
|0
|0
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|21
|10
|0
|1-1
|0
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|19
|5
|1
|6-7
|0
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|0
|Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Arvell Sherman (#20, 6-1, G, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Miyel Taylor
|2
|1
|0
|0
|0
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|0