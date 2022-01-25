Box: University City 58, McCluer North 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|14
|13
|13
|18
|58
|McCluer North
|7
|21
|7
|16
|51
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|9-6
|1-0
|772/51
|743/50
|McCluer North
|3-15
|2-1
|902/60
|1143/76
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|20
|7-14
|1-5
|3-5
|3
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|18
|4-10
|2-3
|4-4
|0
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|13
|2-4
|2-5
|3-4
|1
|Jayden Creighton (#12, 6-3, F, Fr.)
|2
|1-3
|0-2
|0
|3
|Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)
|2
|0-1
|0
|2-2
|0
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|2
|1-4
|0-3
|0
|0
|Miyel Taylor
|1
|0
|0
|1-2
|2
|University City
|Individual stats Have not been reported.