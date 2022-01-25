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Box: University City 58, McCluer North 51

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1234Final
University City1413131858
McCluer North72171651
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City9-61-0772/51743/50
McCluer North3-152-1902/601143/76

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University CityPtsFG3FGFTFL
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)207-141-53-53
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)184-102-34-40
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)132-42-53-41
Jayden Creighton (#12, 6-3, F, Fr.)21-30-203
Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)20-102-20
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)21-40-300
Miyel Taylor1001-22
University City
Individual stats Have not been reported.
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