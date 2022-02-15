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Box: University City 62, Hazelwood East 46

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1234Final
Hazelwood East91271846
University City1312211662
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hazelwood East4-181-41071/491290/59
University City14-76-01231/561146/52

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Hazelwood East
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)2210-190-22-33
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)102-22-400
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)92-51-22-21
Lee Williams (#20, 6-4, F, So.)51-21-102
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)41-40-52-21
Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)42-3002
Armond Black (#23, 6-1, F, Jr.)301-100
Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)301-201
Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)21-1000
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