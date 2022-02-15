Box: University City 62, Hazelwood East 46

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hazelwood East
|9
|12
|7
|18
|46
|University City
|13
|12
|21
|16
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hazelwood East
|4-18
|1-4
|1071/49
|1290/59
|University City
|14-7
|6-0
|1231/56
|1146/52
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|Hazelwood East
|Individual stats Have not been reported.
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|22
|10-19
|0-2
|2-3
|3
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|10
|2-2
|2-4
|0
|0
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|9
|2-5
|1-2
|2-2
|1
|Lee Williams (#20, 6-4, F, So.)
|5
|1-2
|1-1
|0
|2
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|4
|1-4
|0-5
|2-2
|1
|Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)
|4
|2-3
|0
|0
|2
|Armond Black (#23, 6-1, F, Jr.)
|3
|0
|1-1
|0
|0
|Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)
|3
|0
|1-2
|0
|1
|Michael Rucks (#10, 5-6, G, Fr.)
|2
|1-1
|0
|0
|0