Box: University City 66, Hazelwood West 40

|1
|2
|3
|4
|Final
|Hazelwood West
|10
|9
|11
|10
|40
|University City
|14
|18
|19
|15
|66
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Hazelwood West
|8-11
|0-3
|951/50
|1068/56
|University City
|12-7
|4-0
|1094/58
|1035/54
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|Hazelwood West
|Individual stats Have not been reported.
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)
|19
|4-4
|2-3
|5-5
|3
|Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)
|18
|8-8
|0
|2-4
|1
|Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)
|9
|2-2
|1-3
|2-2
|1
|Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)
|8
|4-6
|0-1
|0-2
|0
|Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)
|4
|1-4
|0-1
|2-2
|2
|Lee Williams (#20, 6-4, F, So.)
|4
|2-5
|0
|0
|1
|Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)
|2
|1-4
|0-3
|0
|1
|Armond Black (#23, 6-1, F, Jr.)
|2
|1-2
|0
|0-2
|0