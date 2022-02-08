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Box: University City 66, Hazelwood West 40

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1234Final
Hazelwood West109111040
University City1418191566
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Hazelwood West8-110-3951/501068/56
University City12-74-01094/581035/54

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Hazelwood West
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Larry Abbey (#22, 5-10, G, Sr.)194-42-35-53
Carlton Thomas (#24, 6-5, F, Sr.)188-802-41
Tommy Tucker (#3, 6-0, G, Sr.)92-21-32-21
Tyler Jackson (#1, 6-0, F, Sr.)84-60-10-20
Durrell Culton (#4, 5-11, G, Sr.)41-40-12-22
Lee Williams (#20, 6-4, F, So.)42-5001
Miyel Taylor (#11, 5-9, G, Fr.)21-40-301
Armond Black (#23, 6-1, F, Jr.)21-200-20
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