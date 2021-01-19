Box: University City 67, Clayton 27

|1
|2
|3
|4
|Final
|Clayton
|11
|6
|6
|4
|27
|University City
|14
|21
|25
|7
|67
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Clayton
|1-7
|0-0
|316/40
|427/53
|University City
|10-2
|0-0
|796/100
|614/77
|Clayton
|Individual stats Have not been reported.
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)
|17
|7
|1
|0-1
|0
|Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)
|13
|4
|0
|5-7
|2
|Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)
|13
|5
|0
|3-4
|0
|Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)
|5
|1
|1
|0
|0
|Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)
|5
|1
|1
|0-1
|1
|Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)
|4
|1
|0
|2-5
|1
|Tyler Jackson (#1, 6-0, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|2
|Barry Thomas (#12, 6-1, So.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Larry Abbey (#22, 5-10, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Terran Hayes (#50, 6-4, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1