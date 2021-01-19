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Box: University City 67, Clayton 27
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Box: University City 67, Clayton 27

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1234Final
Clayton1166427
University City142125767
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Clayton1-70-0316/40427/53
University City10-20-0796/100614/77
Clayton
Individual stats Have not been reported.
University CityPtsFG3FGFTFL
Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)17710-10
Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)13405-72
Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)13503-40
Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)51100
Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)5110-11
Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)4102-51
Tyler Jackson (#1, 6-0, Sr.)3101-22
Barry Thomas (#12, 6-1, So.)30100
Larry Abbey (#22, 5-10, Jr.)21001
Terran Hayes (#50, 6-4, Sr.)21001
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