|1
|2
|3
|4
|Final
|Normandy
|14
|9
|23
|14
|60
|University City
|32
|17
|3
|18
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Normandy
|9-11
|3-0
|1145/57
|1024/51
|University City
|9-12
|3-2
|1120/56
|1079/54
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|Normandy
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|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Larryn Porter (#14, 6-1, F, Sr.)
|19
|5-5
|3-8
|0
|2
|Lee Williams (#20, 6-4, F, Jr.)
|19
|2-5
|4-7
|3-3
|1
|Miyel Taylor (#2, 6-0, G, So.)
|14
|0-1
|4-9
|2-2
|1
|Kobe Jones (#1, 5-9, G, Jr.)
|10
|3-9
|0
|4-6
|1
|Jayden Creighton (#22, 6-4, F, So.)
|6
|3-3
|0
|0
|5
|Donte Harris (#35, 6-4, F, Sr.)
|2
|1-3
|0
|0
|1