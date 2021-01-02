Box: University City 71, DuBourg 62

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|17
|10
|25
|19
|71
|DuBourg
|14
|16
|7
|25
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|7-1
|0-0
|540/68
|432/54
|DuBourg
|0-3
|0-0
|153/19
|225/28
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)
|25
|7-9
|1-3
|8-11
|2
|Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)
|17
|6-11
|0
|5-9
|3
|Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)
|8
|4-5
|0-1
|0
|3
|Larry Abbey (#22, 5-10, Jr.)
|5
|1-3
|0
|3-4
|2
|Barry Thomas (#12, 6-1, So.)
|5
|2-4
|0-2
|1-2
|3
|Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)
|4
|2-3
|0
|0
|0
|Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)
|4
|0-1
|0
|4-5
|1
|Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)
|3
|0
|1-2
|0
|0