 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: University City 71, DuBourg 62
0 comments

Box: University City 71, DuBourg 62

  • 0
Subscribe for $1 a month
1234Final
University City1710251971
DuBourg141672562
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City7-10-0540/68432/54
DuBourg0-30-0153/19225/28
University CityPtsFG3FGFTFL
Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)257-91-38-112
Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)176-1105-93
Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)84-50-103
Larry Abbey (#22, 5-10, Jr.)51-303-42
Barry Thomas (#12, 6-1, So.)52-40-21-23
Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)42-3000
Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)40-104-51
Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)301-200
University City
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports