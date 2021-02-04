Box: University City 79, Ritenour 45

|1
|2
|3
|4
|Final
|University City
|21
|22
|24
|12
|79
|Ritenour
|11
|8
|12
|14
|45
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|University City
|13-3
|1-0
|1072/67
|816/51
|Ritenour
|0-1
|0-1
|45/3
|79/5
|University City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)
|18
|9-12
|0-1
|0
|1
|Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)
|15
|5-8
|1-1
|2-3
|0
|Barry Thomas (#12, 6-1, So.)
|13
|1-1
|3-3
|2-2
|1
|Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)
|10
|2-3
|1-3
|3-4
|0
|Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)
|8
|4-5
|0-2
|0
|0
|Tommy Tucker (#55)
|8
|2-2
|1-1
|1-2
|1
|Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)
|2
|1-2
|0-3
|0-2
|2
|Lucas Dean (#44, 6-5, Jr.)
|2
|1-4
|0
|0
|1
|Ivan Maynard
|2
|1-2
|0
|0
|0
|Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|0