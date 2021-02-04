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Box: University City 79, Ritenour 45
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Box: University City 79, Ritenour 45

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1234Final
University City2122241279
Ritenour118121445
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
University City13-31-01072/67816/51
Ritenour0-10-145/379/5
University CityPtsFG3FGFTFL
Jalen Hampton (#15, 6-7, Sr.)189-120-101
Carleton Thomas (#24, 6-4, Jr.)155-81-12-30
Barry Thomas (#12, 6-1, So.)131-13-32-21
Justin Holland (#23, 5-9, Sr.)102-31-33-40
Brandon Ming (#14, 6-5, Sr.)84-50-200
Tommy Tucker (#55)82-21-11-21
Bryce Spiller (#10, 6-2, Fr.)21-20-30-22
Lucas Dean (#44, 6-5, Jr.)21-4001
Ivan Maynard21-2000
Durrell Culton (#4, 5-10, Jr.)1001-20
University City
Individual stats Have not been reported.
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