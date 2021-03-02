Box: Valle Catholic 73, Crystal City 63

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crystal City
|0
|0
|0
|0
|63
|Valle Catholic
|0
|0
|0
|0
|73
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crystal City
|12-12
|2-3
|1361/57
|1348/56
|Valle Catholic
|9-4
|0-0
|841/35
|725/30
|Crystal City
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)
|23
|7
|3
|0
|3
|Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)
|11
|3
|1
|2-4
|5
|Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)
|9
|4
|0
|1-2
|5
|Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0-1
|5
|Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|5
|Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|4