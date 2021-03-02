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Box: Valle Catholic 73, Crystal City 63
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Box: Valle Catholic 73, Crystal City 63

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1234Final
Crystal City000063
Valle Catholic000073
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crystal City12-122-31361/571348/56
Valle Catholic9-40-0841/35725/30
Crystal CityPtsFG3FGFTFL
Donovan Tullock (#12, 6-0, G, Sr.)237303
Carson Short (#30, 6-0, G, Sr.)11312-45
Calloway Dashner (#40, 6-4, F, Jr.)9401-25
Hunter Bassin (#11, 6-0, G, Sr.)8120-15
Logan Anderson (#20, 6-4, F, Sr.)63005
Nate Pruneau (#31, 6-0, G, Jr.)60204
Crystal City
Individual stats Have not been reported.
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