Box: Valley Park 55, Principia 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Principia
|10
|11
|10
|18
|49
|Valley Park
|15
|19
|11
|10
|55
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Principia
|1-6
|0-2
|260/37
|404/58
|Valley Park
|3-10
|1-4
|523/75
|849/121
|Principia
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Charley Hoffman (#30, 6-2, G, Sr.)
|22
|2
|5
|3-3
|2
|Noah Omondi (#24, 6-0, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-2
|4
|Payton Mannerino (#4, 5-10, G, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|5
|Drew Bosman (#12, 5-7, G, Fr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Elvis Ajuoga (#34, 6-4, C, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Xavier Da-Silva (#23, 6-0, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0-1
|1
|Cole Dannull (#44, 6-6, C, Fr.)
|3
|1
|0
|1-2
|0