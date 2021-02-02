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Box: Valley Park 55, Principia 49
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Box: Valley Park 55, Principia 49

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1234Final
Principia1011101849
Valley Park1519111055
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Principia1-60-2260/37404/58
Valley Park3-101-4523/75849/121
PrincipiaPtsFG3FGFTFL
Charley Hoffman (#30, 6-2, G, Sr.)22253-32
Noah Omondi (#24, 6-0, G, Jr.)7112-24
Payton Mannerino (#4, 5-10, G, Sr.)51105
Drew Bosman (#12, 5-7, G, Fr.)42000
Elvis Ajuoga (#34, 6-4, C, Sr.)42002
Xavier Da-Silva (#23, 6-0, G, Jr.)4200-11
Cole Dannull (#44, 6-6, C, Fr.)3101-20
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Demetrius Johnson Jr. (#5, 5-9, G, Sr.)194-113-72-30
Jamaz Cook Jr. (#12, 5-7, G, So.)135-80-13-53
Joshua Wilson (#23, 6-2, F, Sr.)105-80-20-11
Ian Steinkamp (#4, 5-11, G, Sr.)72-91-10-13
David Rose II (#3, 5-0, G, Jr.)42-30-100
Jayden Boulding (#20, 5-6, G, Fr.)21-2003
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