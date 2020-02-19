Box: Valley Park 62, Crossroads College Prep 33
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Box: Valley Park 62, Crossroads College Prep 33

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1234Final
Crossroads College Prep7107933
Valley Park221417962
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Crossroads College Prep1-180-10677/361167/61
Valley Park8-124-6932/491142/60
Crossroads College Prep
Individual stats Have not been reported.
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)208-1104-83
Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)144-62-401
Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)112-42-51-10
Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)104-40-22-40
Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)71-50-25-71
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