Box: Valley Park 62, Crossroads College Prep 33

|1
|2
|3
|4
|Final
|Crossroads College Prep
|7
|10
|7
|9
|33
|Valley Park
|22
|14
|17
|9
|62
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Crossroads College Prep
|1-18
|0-10
|677/36
|1167/61
|Valley Park
|8-12
|4-6
|932/49
|1142/60
|Crossroads College Prep
|Individual stats Have not been reported.
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)
|20
|8-11
|0
|4-8
|3
|Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)
|14
|4-6
|2-4
|0
|1
|Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)
|11
|2-4
|2-5
|1-1
|0
|Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)
|10
|4-4
|0-2
|2-4
|0
|Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)
|7
|1-5
|0-2
|5-7
|1