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1234Final
Valley Park138121750
Crossroads College Prep12821546
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Park2-31-0205/41294/59
Crossroads College Prep1-50-1189/38354/71
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)199-1901-63
Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)154-101-74-51
Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)115-150-11-21
Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)30-21-601
Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)21-30-303
Valley Park
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