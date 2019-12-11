|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Park
|13
|8
|12
|17
|50
|Crossroads College Prep
|12
|8
|21
|5
|46
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Park
|2-3
|1-0
|205/41
|294/59
|Crossroads College Prep
|1-5
|0-1
|189/38
|354/71
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)
|19
|9-19
|0
|1-6
|3
|Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)
|15
|4-10
|1-7
|4-5
|1
|Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)
|11
|5-15
|0-1
|1-2
|1
|Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)
|3
|0-2
|1-6
|0
|1
|Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)
|2
|1-3
|0-3
|0
|3
|Valley Park
|Individual stats Have not been reported.