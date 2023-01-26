Box: Valmeyer 69, Maryville Christian 63

|1
|2
|3
|4
|Final
|Maryville Christian
|8
|15
|12
|28
|63
|Valmeyer
|16
|19
|16
|18
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Maryville Christian
|11-11
|2-4
|1037/47
|962/44
|Valmeyer
|5-13
|3-3
|945/43
|1126/51
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|Maryville Christian
|Individual stats Have not been reported.
|Valmeyer
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Harry Miller (#21, Sr.)
|19
|2-4
|4-9
|3-4
|2
|Landon Roy (#14, So.)
|17
|1-1
|4-6
|3-6
|4
|Aiden Crossin (#3, So.)
|15
|0-3
|3-5
|6-6
|4
|Elijah Miller (#1, Sr.)
|14
|1-1
|3-3
|3-7
|1
|Luke Blackwell (#15, Fr.)
|2
|1-4
|0
|0
|4
|Jacob Brown (#13, Jr.)
|2
|0-1
|0-2
|2-2
|2