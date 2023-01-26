 Skip to main contentSkip to main content
You have permission to edit this article.
Edit

Box: Valmeyer 69, Maryville Christian 63

  • 0
1234Final
Maryville Christian815122863
Valmeyer1619161869
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Maryville Christian11-112-41037/47962/44
Valmeyer5-133-3945/431126/51

People are also reading…

Maryville Christian
Individual stats Have not been reported.
ValmeyerPtsFG3FGFTFL
Harry Miller (#21, Sr.)192-44-93-42
Landon Roy (#14, So.)171-14-63-64
Aiden Crossin (#3, So.)150-33-56-64
Elijah Miller (#1, Sr.)141-13-33-71
Luke Blackwell (#15, Fr.)21-4004
Jacob Brown (#13, Jr.)20-10-22-22
0 Comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

Breaking News

Trending

National News

News