|1
|2
|3
|4
|Final
|Silex
|9
|9
|13
|6
|37
|Van-Far
|19
|17
|23
|12
|71
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Silex
|3-20
|0-9
|989/43
|1421/62
|Van-Far
|5-4
|2-2
|487/21
|408/18
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|Silex
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Josh Price (#2, 5-9, Sr.)
|12
|3-6
|2-2
|0
|1
|Tyler Twellman (#3, 6-2, Jr.)
|11
|4-8
|1-7
|0
|0
|Cole Fessler (#23, 6-3, Jr.)
|6
|3-5
|0-1
|0
|3
|Jake Henry (#40, 6-3, Jr.)
|4
|2-6
|0
|0-2
|2
|Chase Mullen (#10, 5-8, Fr.)
|2
|1-1
|0-1
|0-1
|4
|Ryder Hopkins (5-8, So.)
|2
|1-1
|0-1
|0
|2
|Silex
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