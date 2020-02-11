Box: Vashon 70, Mehlville 63

|1
|2
|3
|4
|Final
|Mehlville
|14
|12
|14
|23
|63
|Vashon
|23
|14
|17
|16
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Mehlville
|15-5
|2-0
|1386/69
|998/50
|Vashon
|15-5
|3-0
|1252/63
|1032/52
|Mehlville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)
|23
|6
|2
|5-6
|4
|Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)
|14
|7
|0
|0-1
|3
|Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)
|13
|6
|0
|1-2
|2
|Christian Branson (#32, 6-4, G, So.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)
|4
|2
|0
|0-2
|5
|Vashon
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cam'Ron Fletcher (#21, Sr.)
|24
|4
|5
|1-2
|2
|Nicholas Kern (#3, Jr.)
|18
|4
|0
|10-10
|3
|Phillip Russell (#1, Sr.)
|15
|0
|4
|3-4
|3
|Nathaniel Norman (#10, Sr.)
|6
|0
|2
|0-1
|0
|Kobe Clark (#24, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|3
|Trevon Love (#2)
|3
|0
|1
|0
|3