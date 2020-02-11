Box: Vashon 70, Mehlville 63
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Box: Vashon 70, Mehlville 63

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1234Final
Mehlville1412142363
Vashon2314171670
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Mehlville15-52-01386/69998/50
Vashon15-53-01252/631032/52
MehlvillePtsFG3FGFTFL
King Waller (#22, 6-2, G, Sr.)23625-64
Davion Bradford (#24, 7-0, C, Sr.)14700-13
Lamontay Daughtery (#35, 6-7, G, Sr.)13601-22
Christian Branson (#32, 6-4, G, So.)51102
Raph Brown (#4, 6-0, G, Sr.)4102-21
Dylan Branson (#33, 6-5, G, Sr.)4200-25
VashonPtsFG3FGFTFL
Cam'Ron Fletcher (#21, Sr.)24451-22
Nicholas Kern (#3, Jr.)184010-103
Phillip Russell (#1, Sr.)15043-43
Nathaniel Norman (#10, Sr.)6020-10
Kobe Clark (#24, Sr.)4102-23
Trevon Love (#2)30103
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