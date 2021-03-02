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Box: Vianney 59, Windsor (Imperial) 31
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Box: Vianney 59, Windsor (Imperial) 31

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1234Final
Windsor (Imperial)7106831
Vianney172614259
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Windsor (Imperial)13-123-51316/531341/54
Vianney12-91-41199/481108/44
Windsor (Imperial)PtsFG3FGFTFL
Nolan Hirth (#4, 6-1, So.)9212-42
Sonny Amabile (5-9, Sr.)90303
Andrew Tanner (#24, 6-4, Jr.)42001
Logan Chaney (#42, 6-5, Jr.)4200-21
Brenton Shirk (#2, 6-1, Fr.)3101-32
Elliot Witte (#23, 6-2, Jr.)2100-11
VianneyPtsFG3FGFTFL
Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)241004-40
Gabe Ducey (#24, 6-6, Sr.)90301
Adam Sausele (#15, 6-3, Jr.)81202
Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)42003
Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)30101
Brandon Hebrank (#4, 5-9, Jr.)30102
Creighton Wise (#10, 5-11)2100-23
Kel Battle (#3, 6'0, So.)2002-21
Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)21000
Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)1001-21
Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)1001-22
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