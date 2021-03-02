Box: Vianney 59, Windsor (Imperial) 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Windsor (Imperial)
|7
|10
|6
|8
|31
|Vianney
|17
|26
|14
|2
|59
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Windsor (Imperial)
|13-12
|3-5
|1316/53
|1341/54
|Vianney
|12-9
|1-4
|1199/48
|1108/44
|Windsor (Imperial)
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Nolan Hirth (#4, 6-1, So.)
|9
|2
|1
|2-4
|2
|Sonny Amabile (5-9, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|3
|Andrew Tanner (#24, 6-4, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|1
|Logan Chaney (#42, 6-5, Jr.)
|4
|2
|0
|0-2
|1
|Brenton Shirk (#2, 6-1, Fr.)
|3
|1
|0
|1-3
|2
|Elliot Witte (#23, 6-2, Jr.)
|2
|1
|0
|0-1
|1
|Vianney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)
|24
|10
|0
|4-4
|0
|Gabe Ducey (#24, 6-6, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|1
|Adam Sausele (#15, 6-3, Jr.)
|8
|1
|2
|0
|2
|Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Brandon Hebrank (#4, 5-9, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Creighton Wise (#10, 5-11)
|2
|1
|0
|0-2
|3
|Kel Battle (#3, 6'0, So.)
|2
|0
|0
|2-2
|1
|Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1
|Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|2