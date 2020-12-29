Box: Vianney 71, Lafayette 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Vianney
|21
|15
|16
|19
|71
|Lafayette
|8
|7
|12
|15
|42
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Vianney
|3-3
|0-2
|373/62
|350/58
|Lafayette
|3-7
|0-0
|533/89
|615/102
|Vianney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)
|15
|6
|1
|0
|0
|Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)
|14
|7
|0
|0-1
|1
|Adam Sausele (#15, 6-3, Jr.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Creighton Wise (#10, 5-11)
|8
|4
|0
|0-1
|1
|Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|3
|Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|2
|Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Brady Zavadil (#44, 6-1, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1