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Box: Vianney 71, Lafayette 42
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Box: Vianney 71, Lafayette 42

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1234Final
Vianney2115161971
Lafayette87121542
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Vianney3-30-2373/62350/58
Lafayette3-70-0533/89615/102
VianneyPtsFG3FGFTFL
Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)156100
Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)14700-11
Adam Sausele (#15, 6-3, Jr.)111301
Creighton Wise (#10, 5-11)8400-11
Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)81203
Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)42002
Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)4102-21
Brady Zavadil (#44, 6-1, Sr.)42000
Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)30101
LafayettePtsFG3FGFTFL
Drew Byous (#14, 6-1, G, Sr.)132302
Matt Jones (#5, 6-3, G, Jr.)81200
Drew Behl (#4, 6-5, F, Sr.)8106-62
Josh Dennis (#25, 6-0, G, So.)60200
Logan Phillips (#40, 6-5, F, Jr.)42001
Pernell Garner (#3, 5-8, G, Sr.)21000
Evan Boillat (#10, 6-3, G, Sr.)1001-21
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