Box: Waltonville 58, Carlinville 32

|1
|2
|3
|4
|Final
|Waltonville
|14
|15
|8
|21
|58
|Carlinville
|7
|0
|9
|16
|32
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Waltonville
|3-4
|0-0
|339/48
|388/55
|Carlinville
|9-9
|1-3
|737/105
|700/100
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|Waltonville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Makabe Devor (#14)
|18
|3
|3
|3-5
|2
|Jordan Reynolds (#2, Sr.)
|12
|5
|0
|2-4
|0
|Seth Karnes (#30)
|12
|3
|2
|0
|2
|Nate Ragland (#15)
|5
|2
|0
|1-1
|1
|Quinn Gajewski (#4)
|4
|1
|0
|2-3
|4
|Gavin Dressler (#22, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Aiden Kretz (#12)
|2
|1
|0
|0
|0
|Dean Kubiak (#23)
|2
|1
|0
|0
|0
|Carlinville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)
|11
|4
|1
|0
|2
|Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)
|7
|1
|1
|2-4
|2
|Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|1
|Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)
|2
|0
|0
|2-2
|2
|Cooper Gossard (#4, 5-9, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0