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Box: Waltonville 58, Carlinville 32

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1234Final
Waltonville141582158
Carlinville7091632
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Waltonville3-40-0339/48388/55
Carlinville9-91-3737/105700/100

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WaltonvillePtsFG3FGFTFL
Makabe Devor (#14)18333-52
Jordan Reynolds (#2, Sr.)12502-40
Seth Karnes (#30)123202
Nate Ragland (#15)5201-11
Quinn Gajewski (#4)4102-34
Gavin Dressler (#22, Jr.)30100
Aiden Kretz (#12)21000
Dean Kubiak (#23)21000
CarlinvillePtsFG3FGFTFL
Aaron Wills (#33, 6-5, F, Sr.)114102
Ayden Tiburzi (#11, 5-10, G, Sr.)7112-42
Mason Duckels (#5, 6-0, G/F, Sr.)72101
Ryenn Hart (#3, 6-2, G/F, Jr.)30102
Ethan Siglock (#1, 6-1, G, Sr.)2002-22
Cooper Gossard (#4, 5-9, G, Sr.)21000
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