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Box: Washington 48, Sullivan 42

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Final
Sullivan42
Washington48
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Sullivan2-20-0159/40195/49
Washington4-20-0327/82331/83

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SullivanPtsFG3FGFTFL
Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)219-1603-33
Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)81-22-703
Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)72-903-65
Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)30-11-400
Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)301-304
Sullivan
Individual stats Have not been reported.
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