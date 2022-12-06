Box: Washington 48, Sullivan 42

|Final
|Sullivan
|42
|Washington
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Sullivan
|2-2
|0-0
|159/40
|195/49
|Washington
|4-2
|0-0
|327/82
|331/83
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|Sullivan
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Gavin Dace (#3, 6-0, G, Sr.)
|21
|9-16
|0
|3-3
|3
|Gabe Dace (#2, 6-1, G, Sr.)
|8
|1-2
|2-7
|0
|3
|Sam Summers (#25, 6-6, F, Sr.)
|7
|2-9
|0
|3-6
|5
|Aiden Kirk (6-1, G, Sr.)
|3
|0-1
|1-4
|0
|0
|Chris Glaser (#5, 5-11, G, So.)
|3
|0
|1-3
|0
|4
|Sullivan
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