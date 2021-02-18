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Box: Waterloo 54, Jerseyville 51
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Box: Waterloo 54, Jerseyville 51

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1234Final
Jerseyville51742551
Waterloo101891754
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Jerseyville3-20-1270/54243/49
Waterloo1-11-054/11106/21
JerseyvillePtsFG3FGFTFL
Ian Sullivan (Sr.)141-13-83-34
Sam Lamer (#32, Jr.)104-60-42-44
Andrew Kribs (#12, Sr.)72-20-33-65
CJ Brunaugh (#44, Sr.)70-12-91-41
Edward Roberts (#4, Jr.)41-20-12-24
Cole Spencer (#3, Sr.)30-11-102
Trenton Decker (#11, Jr.)30-21-202
Ayden Kanallakan (#22, So.)301-201
Jerseyville
Individual stats Have not been reported.
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