Box: Waterloo 54, Jerseyville 51

|1
|2
|3
|4
|Final
|Jerseyville
|5
|17
|4
|25
|51
|Waterloo
|10
|18
|9
|17
|54
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Jerseyville
|3-2
|0-1
|270/54
|243/49
|Waterloo
|1-1
|1-0
|54/11
|106/21
|Jerseyville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Ian Sullivan (Sr.)
|14
|1-1
|3-8
|3-3
|4
|Sam Lamer (#32, Jr.)
|10
|4-6
|0-4
|2-4
|4
|Andrew Kribs (#12, Sr.)
|7
|2-2
|0-3
|3-6
|5
|CJ Brunaugh (#44, Sr.)
|7
|0-1
|2-9
|1-4
|1
|Edward Roberts (#4, Jr.)
|4
|1-2
|0-1
|2-2
|4
|Cole Spencer (#3, Sr.)
|3
|0-1
|1-1
|0
|2
|Trenton Decker (#11, Jr.)
|3
|0-2
|1-2
|0
|2
|Ayden Kanallakan (#22, So.)
|3
|0
|1-2
|0
|1