 Skip to main content
You have permission to edit this article.
Edit
Box: Wesclin 49, Freeburg 47
0 comments

Box: Wesclin 49, Freeburg 47

  • 0
1234Final
Freeburg96181447
Wesclin131691149
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Freeburg2-31-3224/45221/44
Wesclin3-12-1207/41173/35
FreeburgPtsFG3FGFTFL
Colin Brueggemann (#21, 6-7, Sr.)215-51-28-122
Lane Otten (#32, 6-2, So.)90-12-63-42
Jacob Carmack (#45, 6-1, Jr.)62-402-33
Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Sr.)51-41-603
Caleb Weber (#3, 5-10, So.)30-11-20-10
Brett Holomb (#13, 6-2, Jr.)30-51-103
Freeburg
Individual stats Have not been reported.
0 comments

Tags

* I understand and agree that registration on or use of this site constitutes agreement to its user agreement and privacy policy.

Related to this story

Most Popular

Get up-to-the-minute news sent straight to your device.

Topics

News Alerts

Blues News

Breaking News

Cardinals News

Daily 6

National Breaking News

Sports