Box: Wesclin 49, Freeburg 47

|1
|2
|3
|4
|Final
|Freeburg
|9
|6
|18
|14
|47
|Wesclin
|13
|16
|9
|11
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Freeburg
|2-3
|1-3
|224/45
|221/44
|Wesclin
|3-1
|2-1
|207/41
|173/35
|Freeburg
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Colin Brueggemann (#21, 6-7, Sr.)
|21
|5-5
|1-2
|8-12
|2
|Lane Otten (#32, 6-2, So.)
|9
|0-1
|2-6
|3-4
|2
|Jacob Carmack (#45, 6-1, Jr.)
|6
|2-4
|0
|2-3
|3
|Jacob Blomenkamp (#4, 6-2, Sr.)
|5
|1-4
|1-6
|0
|3
|Caleb Weber (#3, 5-10, So.)
|3
|0-1
|1-2
|0-1
|0
|Brett Holomb (#13, 6-2, Jr.)
|3
|0-5
|1-1
|0
|3