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Box: Wesclin 58, Vandalia 48

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Final
Wesclin58
Vandalia48
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wesclin17-95-21427/551204/46
Vandalia11-83-01034/40986/38

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WesclinPtsFG3FGFTFL
Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)208-101-31-54
Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)163-71-37-80
Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)102-22-203
Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)51-31-300
Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)41-20-12-20
Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)301-201
Wesclin
Individual stats Have not been reported.
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