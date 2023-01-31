Box: Wesclin 58, Vandalia 48

|Final
|Wesclin
|58
|Vandalia
|48
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wesclin
|17-9
|5-2
|1427/55
|1204/46
|Vandalia
|11-8
|3-0
|1034/40
|986/38
People are also reading…
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|20
|8-10
|1-3
|1-5
|4
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|16
|3-7
|1-3
|7-8
|0
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|10
|2-2
|2-2
|0
|3
|Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)
|5
|1-3
|1-3
|0
|0
|Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)
|4
|1-2
|0-1
|2-2
|0
|Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1-2
|0
|1
|Wesclin
|Individual stats Have not been reported.