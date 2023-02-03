|Final
|Carlyle
|40
|Wesclin
|63
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|8-19
|1-7
|1148/43
|1301/48
|Wesclin
|18-9
|6-2
|1490/55
|1244/46
People are also reading…
|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|20
|6
|1
|5-6
|0
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|19
|7
|0
|5-5
|3
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|15
|3
|3
|0
|1
|Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|0
|Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0-2
|2