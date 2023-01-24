Box: Wesclin 69, Salem, Illinois 48

|1
|2
|3
|4
|Final
|Salem, Illinois
|4
|10
|15
|19
|48
|Wesclin
|16
|20
|21
|12
|69
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Salem, Illinois
|6-17
|1-5
|958/42
|1263/55
|Wesclin
|16-8
|5-1
|1322/57
|1095/48
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|Salem, Illinois
|Individual stats Have not been reported.
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|20
|8
|0
|4-4
|1
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|11
|1
|3
|0
|0
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|9
|0
|3
|0
|1
|Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)
|7
|0
|2
|1-2
|0
|Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)
|6
|0
|2
|0
|3
|Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|3
|Evan Orr (#50, 6-6, C, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Aiden Norbury (#12, 5-11, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Hayden Hoerchler (#15, 6-2, F, Sr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|0