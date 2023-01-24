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Box: Wesclin 69, Salem, Illinois 48

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1234Final
Salem, Illinois410151948
Wesclin1620211269
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Salem, Illinois6-171-5958/421263/55
Wesclin16-85-11322/571095/48

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Salem, Illinois
Individual stats Have not been reported.
WesclinPtsFG3FGFTFL
Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)20804-41
Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)111300
Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)90301
Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)7021-20
Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)60203
Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)42003
Evan Orr (#50, 6-6, C, Jr.)42000
Aiden Norbury (#12, 5-11, G, Jr.)30100
Hayden Hoerchler (#15, 6-2, F, Sr.)30100
Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)21000
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