|1
|2
|3
|4
|Final
|New Athens
|10
|10
|11
|18
|49
|Wesclin
|20
|25
|13
|12
|70
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|New Athens
|12-13
|5-3
|1343/54
|1294/52
|Wesclin
|19-9
|6-2
|1560/62
|1293/52
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|New Athens
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Isaiah Lintker (So.)
|17
|4
|2
|3-3
|1
|Gannon Birkner (#33, Sr.)
|15
|5
|1
|2-3
|1
|Jack Alfeldt (#20, Jr.)
|4
|0
|1
|1-2
|0
|Owen Tolson (#23, Jr.)
|4
|2
|0
|0
|4
|Ethan Range (#30, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|4
|Andrew Wynn (#3, Sr.)
|3
|1
|0
|1-2
|1
|Luis Mazariego (#1, Sr.)
|3
|1
|0
|1-4
|3
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Seth Macke (#55, 6-6, C, Jr.)
|22
|8
|1
|3-3
|2
|Grant Fridley (#4, 6-2, G, Sr.)
|21
|4
|3
|4-4
|2
|Chandler Mueller (#34, 6-1, G, So.)
|11
|1
|3
|0
|1
|Brandon Oelrich (#10, 6-0, G, Sr.)
|6
|3
|0
|0
|3
|Harrison Rakers (#20, 6-2, F, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Luke Tasker (#5, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|1
|Jack Herndon (#11, 6-2, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|1
|Hayden Hoerchler (#15, 6-2, F, Sr.)
|2
|0
|0
|2-4
|1