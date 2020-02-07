Box: Wesclin 49, Carlyle 31
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Box: Wesclin 49, Carlyle 31

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1234Final
Carlyle9121931
Wesclin151381349
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Carlyle8-170-71095/441264/51
Wesclin14-125-21133/451170/47
Carlyle
Individual stats Have not been reported.
WesclinPtsFG3FGFTFL
Cole Macke (#32, 6-6, F, Jr.)150500
Luke Serrano (#30, 6-1, F, Jr.)11312-23
Kyle Elmore (#10, 6-3, G, Sr.)81204
Cameron Brandmeyer (#21, 6-4, G, Jr.)7112-41
Carson Wessel (#12, 5-9, G, Jr.)30100
Grant Fridley (#4, 5-11, G, Fr.)30102
Devon Kahrhoff (#14, 6-2, F, Jr.)21000
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