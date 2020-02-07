Box: Wesclin 49, Carlyle 31

|1
|2
|3
|4
|Final
|Carlyle
|9
|12
|1
|9
|31
|Wesclin
|15
|13
|8
|13
|49
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Carlyle
|8-17
|0-7
|1095/44
|1264/51
|Wesclin
|14-12
|5-2
|1133/45
|1170/47
|Carlyle
|Individual stats Have not been reported.
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cole Macke (#32, 6-6, F, Jr.)
|15
|0
|5
|0
|0
|Luke Serrano (#30, 6-1, F, Jr.)
|11
|3
|1
|2-2
|3
|Kyle Elmore (#10, 6-3, G, Sr.)
|8
|1
|2
|0
|4
|Cameron Brandmeyer (#21, 6-4, G, Jr.)
|7
|1
|1
|2-4
|1
|Carson Wessel (#12, 5-9, G, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Grant Fridley (#4, 5-11, G, Fr.)
|3
|0
|1
|0
|2
|Devon Kahrhoff (#14, 6-2, F, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0