Box: Wesclin 59, Okawville 56
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Box: Wesclin 59, Okawville 56

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1234Final
Wesclin1215151759
Okawville119171956
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Wesclin11-103-2911/43954/45
Okawville12-60-0905/43761/36
WesclinPtsFG3FGFTFL
Cameron Brandmeyer (#21, 6-4, G, Jr.)15232-30
Luke Serrano (#30, 6-1, F, Jr.)132300
Cole Macke (#32, 6-6, F, Jr.)12124-40
Grant Fridley (#4, 5-11, G, Fr.)12124-60
Kyle Elmore (#10, 6-3, G, Sr.)72100
OkawvillePtsFG3FGFTFL
Lucas Frederking (#4, 5-10, G, Jr.)183400
Jacksen Harre (#3, 5-8, G, Jr.)18704-40
Ethan Kolweier (#32, 6-0, F, Jr.)12131-10
Jackson Heckert (#50, 6-8, C, Sr.)6104-60
Caleb Unverfehrt (#10, 5-7, G, Jr.)21000
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