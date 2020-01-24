Box: Wesclin 59, Okawville 56

|1
|2
|3
|4
|Final
|Wesclin
|12
|15
|15
|17
|59
|Okawville
|11
|9
|17
|19
|56
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Wesclin
|11-10
|3-2
|911/43
|954/45
|Okawville
|12-6
|0-0
|905/43
|761/36
|Wesclin
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Cameron Brandmeyer (#21, 6-4, G, Jr.)
|15
|2
|3
|2-3
|0
|Luke Serrano (#30, 6-1, F, Jr.)
|13
|2
|3
|0
|0
|Cole Macke (#32, 6-6, F, Jr.)
|12
|1
|2
|4-4
|0
|Grant Fridley (#4, 5-11, G, Fr.)
|12
|1
|2
|4-6
|0
|Kyle Elmore (#10, 6-3, G, Sr.)
|7
|2
|1
|0
|0
|Okawville
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Lucas Frederking (#4, 5-10, G, Jr.)
|18
|3
|4
|0
|0
|Jacksen Harre (#3, 5-8, G, Jr.)
|18
|7
|0
|4-4
|0
|Ethan Kolweier (#32, 6-0, F, Jr.)
|12
|1
|3
|1-1
|0
|Jackson Heckert (#50, 6-8, C, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|0
|Caleb Unverfehrt (#10, 5-7, G, Jr.)
|2
|1
|0
|0
|0