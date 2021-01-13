Box: Westminster 57, Vianney 42

|1
|2
|3
|4
|Final
|Vianney
|8
|13
|16
|5
|42
|Westminster
|20
|12
|16
|9
|57
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Vianney
|7-5
|1-2
|717/60
|664/55
|Westminster
|7-2
|2-0
|540/45
|457/38
|Vianney
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)
|10
|4
|0
|2-2
|4
|Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)
|10
|0
|2
|4-4
|2
|Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)
|6
|1
|0
|4-6
|1
|Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)
|4
|2
|0
|0
|0
|Creighton Wise (#10, 5-11)
|4
|1
|0
|2-2
|1
|Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Brandon Hebrank (#4, 5-9, Jr.)
|3
|0
|1
|0
|0
|Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)
|2
|1
|0
|0
|1