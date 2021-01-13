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Box: Westminster 57, Vianney 42
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Box: Westminster 57, Vianney 42

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1234Final
Vianney81316542
Westminster201216957
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Vianney7-51-2717/60664/55
Westminster7-22-0540/45457/38
VianneyPtsFG3FGFTFL
Bobby Braun (#50, 6-4, Sr.)10402-24
Ethan Lattimore (#11, 5-11, Sr.)10024-42
Gabe Anderson (#22, 6-3, Sr.)6104-61
Luke Schueler (#5, 6-2, Sr.)42000
Creighton Wise (#10, 5-11)4102-21
Charlie Schmitz (#14, 6-0, Jr.)30100
Brandon Hebrank (#4, 5-9, Jr.)30100
Mitch Wilson (#2, 6-0, Sr.)21001
WestminsterPtsFG3FGFTFL
Kobi Williams (#1, 6-2, G, So.)178-1001-13
Caleb Thompson (#13, 6-4, F, Jr.)125-602-32
Casen Lawrence (#22, 5-10, G, Jr.)903-1102
Austin Vick (#20, 6-8, F, Jr.)92-21-22-24
EJ Williams (#2, 6-1, G, Jr.)72-41-101
Matt Buchanan (#4, 6-1, G, Jr.)301-301
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