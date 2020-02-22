Box: Whitfield 83, Valley Park 49
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Box: Whitfield 83, Valley Park 49

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1234Final
Valley Park19178549
Whitfield1719301783
OverallLeaguePts For/AvgPts Against/Avg
Valley Park8-144-61024/471295/59
Whitfield8-180-01419/641570/71
Valley ParkPtsFG3FGFTFL
Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)17703-50
Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)11214-41
Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)10024-43
Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)6013-42
Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)51102
WhitfieldPtsFG3FGFTFL
Tre Williams (#12, So.)192500
Nolan Simon (#5, Fr.)17801-10
Jorden Williams (#21, Fr.)14231-10
Isaiah Alexander (#1, Jr.)102203
Eddie Simon (#10, Jr.)8302-22
Drew Newlin (#25, Sr.)6104-51
Max Holton (#3, Sr.)51102
CJ Weaver (#35, So.)21000
Jayden Norris (Jr.)1001-23
Bryson Sutton (#24, Fr.)1001-21
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