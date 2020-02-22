Box: Whitfield 83, Valley Park 49

|1
|2
|3
|4
|Final
|Valley Park
|19
|17
|8
|5
|49
|Whitfield
|17
|19
|30
|17
|83
|Overall
|League
|Pts For/Avg
|Pts Against/Avg
|Valley Park
|8-14
|4-6
|1024/47
|1295/59
|Whitfield
|8-18
|0-0
|1419/64
|1570/71
|Valley Park
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Billy Cahalane (#30, 6-10, C, Sr.)
|17
|7
|0
|3-5
|0
|Justin Lockhart (#2, 6-1, G, Sr.)
|11
|2
|1
|4-4
|1
|Jake Marietta (#12, 6-1, F, Sr.)
|10
|0
|2
|4-4
|3
|Dominic Copeland (#10, 5-7, G, Sr.)
|6
|0
|1
|3-4
|2
|Isaac Bruns (#54, 6-2, F, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|Whitfield
|Pts
|FG
|3FG
|FT
|FL
|Tre Williams (#12, So.)
|19
|2
|5
|0
|0
|Nolan Simon (#5, Fr.)
|17
|8
|0
|1-1
|0
|Jorden Williams (#21, Fr.)
|14
|2
|3
|1-1
|0
|Isaiah Alexander (#1, Jr.)
|10
|2
|2
|0
|3
|Eddie Simon (#10, Jr.)
|8
|3
|0
|2-2
|2
|Drew Newlin (#25, Sr.)
|6
|1
|0
|4-5
|1
|Max Holton (#3, Sr.)
|5
|1
|1
|0
|2
|CJ Weaver (#35, So.)
|2
|1
|0
|0
|0
|Jayden Norris (Jr.)
|1
|0
|0
|1-2
|3
|Bryson Sutton (#24, Fr.)
|1
|0
|0
|1-2
|1